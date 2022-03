Le Périgourdin qui a menacé des policiers avec un fusil condamné à huit mois de prison ferme

L'homme arrêté à Chancelade ce lundi 28 février dans un camps de gens du voyage a été condamné à 12 mois de prison dont 4 mois avec sursis probatoire. L'homme a été jugé en comparution immédiate par le tribunal de Périgueux ce mercredi 2 mars et il est parti à la fin de l'audience en prison.

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février, il avait menacé des policiers avec un fusil en tentant d'échapper à un contrôle. Le Périgourdin, bien connu de la justice, a été interpellé par les policiers d'élite du raid le lundi suivant.

En plus de sa condamnation, il n'a plus le droit de détenir une arme pendant cinq ans et son permis lui a été retiré pendant huit mois. Il devra également verser entre 700 et 800 de dommages et intérêts à chacune des quatre parties civiles qui se sont constituées dans le procès.