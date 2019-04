Le permis de conduire pour seulement 200 euros grâce au bénévolat à Marseillan

La ville de Marseillan dans l'Hérault prend en charge le permis de conduire à hauteur de 80%. La seule condition est de s’investir dans l'une des 120 associations de la commune. Cette mesure mise en place il y a un peu plus de trois ans porte ses fruits.

Ce n'est pas vraiment nouveau, les associations souffrent d'un manque d'engagement de bénévoles. Il est encore plus difficile pour certaines d'attirer des jeunes. Ces derniers auraient du mal à se mobiliser au sein des associations. Voire même à y adhérer. La génération ancienne, davantage imprégnée d’un esprit de solidarité et d’engagement datant des Trente Glorieuses ou d’avant, commencerait à lâcher pied. À Marseillan (Hérault) la mairie a pris ce problème à bras le corps en janvier 2016. La commune a sans doute trouvé la solution pour remédier à cette désaffection.

Pour inciter les jeunes à s'impliquer, cette ville de 7.700 habitants sur les bords de l’Étang de Thau a pris la décision de rembourser le permis de conduire à hauteur de 80 %. En contrepartie, il est demandé aux prétendants de donner de leur temps en s'investissant dans l'une des 120 associations de la commune.

70 heures dans une association pour un permis à moindre coût

Un partenariat a été passé entre la commune, le milieu associatif, et deux auto-écoles qui proposent un permis à 1.000 euros. Cette mesure s'adresse non seulement aux chômeurs, mais aussi aux étudiants ou jeunes (de 18 à 25 ans) ou ceux en mesure d'effectuer la conduite accompagnée. La mobilité est essentielle pour les jeunes dit Yves Michel, le maire de Marseillan.

"Quand vous n'avez pas les moyens de vous payer le permis de conduire, c'est difficile de trouver un emploi. Bien souvent, le travail ne se trouve pas dans la commune dans laquelle vous habitez. Pour redonner de la dignité aux gens, il faut qu'ils puissent trouver un emploi. C'est du donnant-donnant. Nous les aidons et en contrepartie, ils apportent de leur temps à une association".

Cette bouse au permis existe depuis le janvier 2016. 26 dossiers de prises en charge ont été déposés. Les demandes sont croissantes d'année en année (4 en 2016, 3 en 2017, 9 en 2018 et déjà 10 en 2019).

Déjà sept jeunes aux restos du Cœur de Marseillan

Le crabe sportif de Marseillan accueille lui aussi depuis septembre 2018, deux jeunes de 18 et 19 ans. "On cherchait des éducateurs" explique Pierre Séguis, le secrétaire général du club de football. "C'était l'opportunité d'avoir deux jeunes pour nous épauler. Sincèrement, nous ne regrettons pas. L'idée est de les convaincre à présent de rester avec nous pour qu'ils s'investissent encore plus. C'est compliqué de trouver des bénévoles, même dans le foot".

Coralie, seulement quinze ans, envisage de passer la conduite accompagnée. Elle souhaitait découvrir le milieu associatif. Elle a sauté sur l'occasion, ses parents n'ayant pas les moyens de lui payer ce permis. "C'est bénéfique" dit-elle. Pour eux, comme nous. Je donne de mon temps, et ils m'aident financièrement".

Vous pouvez vous renseigner auprès du CCAS (rue du Général-de-Gaulle, entrée située face à la place de la République à Marseillan-ville) ou au 04 67 77 97 24

La seule condition pour les jeunes est de s’impliquer au moins 30 heures dans une association de la commune.