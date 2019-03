Permis suspendu pour le pilote Adrien Van Beveren

Le triple vainqueur de l'Enduropale, Adrien Van Beveren n'a provisoirement plus de permis. Le pilote de l'Audomarois a été contrôlé dimanche dans le Pas-de-Calais, à 138 Km/h au lieu de 80, alors qu'il rentrait en voiture du rallye du Touquet.

Verchocq, France

Dimanche dernier, au niveau de Verchocq entre Montreuil et Saint-Omer, les gendarmes du Pas-de-Calais ont suspendu le permis d'un automobiliste pas tout à fait comme les autres... Celui qui a été contrôlé en excès de vitesse, c'est Adrien Van Beveren, le triple vainqueur de l'Enduropale.

138 km/h au lieu de 80

Le pilote de l'Audomarois, qui rentrait du rallye du Touquet auquel il participait, roulait sur une route de campagne à 138 Km/h au lieu de 80.

Adrien Van Beveren reconnaît qu'il était fautif : "Je ne me rendais sincèrement pas compte de la vitesse à laquelle je roulais, je n'étais pas en train de me croire sur le rallye, mais je ne regardais pas mon compteur et je n'ai pas d'excuses", nous a expliqué celui qui a plusieurs fois failli remporter en moto le rallye Dakar.

Adrien Van Beveren lors du rallye Dakar 2019 © Maxppp - Ernesto Arias

"La loi est la même pour tous"

"C'était une zone en plein champs, pas dans un village. Il n'y avait personne, il faisait beau, la route était dégagée. Je n'ai pas mis ma vie en jeu, ni celle des autres. Mais loi est la même pour tous et je comprends qu'il faille la respecter", ajoute le pilote.

Cette suspension de permis n'a pas d'incidence sur les compétitions sportives qu'Adrien Van Beveren doit disputer, il pourra toujours y participer.