Marseille, France

Après l'agression de l'un des élèves du Lycée au couteau mardi, le personnel de l'établissement Antonin Artaud du 13e arrondissement de Marseille réclame plus de sécurité. L'élève de 17 ans a été blessé au couteau alors qu'il prenait la défense d'un groupe de jeunes filles importunées par des personnes extérieures à l'établissement. L'élève blessé légèrement à l'abdomen a été pris en charge par les secours mais la question de la sécurité aux abords des établissements scolaires se pose.

Le personnel demande des médiateurs pour sécuriser les abords de l'établissement

Pour le personnel du Lycée Antonin Artaud il faudrait des médiateurs aux abords de l'établissement pour gérer la sécurité et apaiser les tensions. Margaux, une élève connait bien la victime : "Je me dis qu'on n'est pas en sécurité devant notre lycée, on n'est pas non plus dans des quartiers très en sécurité." Pourtant le lycée est bien équipé avec de grandes clôtures, un sas de sécurité, des caméras de vidéosurveillance mais ce n'est pas suffisant pour Damien, un élève de Terminale : "Les caméras c'est bien mais le coup de couteau c'est rapide. On ne voit jamais la police aux alentours, il en faudrait plus."

Notre rôle c'est d'enseigner on n'a pas à faire la sécurité. Julie Baudinaud, professeur d'anglais

Et justement ça fait deux ans que le proviseur demande des rondes de police, sans résultat. Julie Baudinaud est professeur d'anglais : "On se sent apeuré et c'est pas commun ici les choses se passent bien dès fois on a l'impression que le relais n'est pas pris à l'extérieur du lycée. _Parfois il y a des regains de violences et là on se dit il faut du personnel pour apaiser la situation._" Dans un communique le président de la Région Renaud Muselier écrit : "C’est pour faire face à ce genre événements que nous avons mis en place un programme régional de mise en sûreté des lycées qui mobilise 35 M€ d’investissement pour la sécurisation physique des lycées."