Dans un excès de fureur et de violence, un patient du centre hospitalier de Riom a brutalisé six membres du personnel dont un médecin. Les victimes vont porter plainte contre leur agresseur, qui a été transporté au CHU de Clermont-Ferrand.

Riom, France

Le centre hospitalier de Riom est sous le choc ce dimanche 18 mars après l'agression de six membres du personnel par un patient vers 12h30. Coups de pieds, coups de tête, morsures... Parmi les victimes, deux agents de sécurité, deux infirmiers, un ambulancier et un médecin, une femme âgée d'une trentaine d'années. Tous ont déclaré un accident du travail.

"Aujourd'hui on a vécu une scène de violence sans précédent à l'hôpital de Riom", témoigne Christopher Cardaci. Cet infirmier, qui travaille depuis sept ans au sein de l'établissement, a assisté à l'agression de ses collègues. "C'est quelque chose de difficile physiquement et psychologiquement", confie-t-il avec émotion.

Que s'est-il passé ?

Le patient, un infirmier libéral de 34 ans, refuse le traitement que lui propose le médecin. "Il ne voulait pas rester. Il désirait partir donc il a commencé à arracher ses dispositifs de surveillance", raconte Christopher Cardaci. Le médecin lui a alors exposé la situation : soit le patient acceptait les soins et une hospitalisation libre, soit ce serait une hospitalisation sous contrainte.

Quand on parlé de contrainte, il a commencé à s'énerver. On a voulu le rallonger. J'ai demandé à l'aide-soignante qui passait dans le couloir d'appeler la sécurité. Et le médecin a demandé à ce qu'on lui fasse un traitement. Ça a été le déclencheur de sa violence.

S'ensuit alors un déferlement de violence. "La médecin a pris des coups au niveau des cervicales, des coups de pieds et des coups de boules. Ça a duré au moins deux minutes le temps que les collègues puissent venir nous aider" L'un des agents de sécurité a été gravement mordu au doigt de la main gauche. "J'ai quatre de mes collègues qui sont en accident du travail. Et également on a un infirmier qui a un traumatisme du genou."

On a essayé de s'occuper de ce patient."

Ce qui ajoute au traumatisme, c'est que le patient fait partie du corps paramédical. "C'est quand même un patient qui est de la profession, et qui vient et qui attaque d'autres personnes."

Trois victimes sont placés en arrêt maladie, et les six employés vont porter plainte. L'agresseur a été neutralisé par la police et emmené au CHU de Clermont-Ferrand.