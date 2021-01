Joud est vivant et en bonne santé. Son beau-père s'est présenté de lui même à la police italienne de Modène en Italie pendant le week-end. Il avait enlevé son beau-fils et pris la fuite mardi 19 janvier à Carpentras.

Le petit garçon enlevé à Carpentras retrouvé vivant et en bonne santé en Italie

Le petit Joud et son ravisseur, son beau-père

L'enfant enlevé mardi 19 janvier à Carpentras a été retrouvé sain et sauf, et en bonne santé. Le petit Joud, deux ans et demi, a été enlevé par son beau-père alors que sa compagne était au commissariat pour déposer plainte pour violences conjugales. Il a fui avec l’enfant en Italie. Le ravisseur s'est rendu durant le week-end, dans un commissariat de Modène. Il est actuellement en garde à vue. L'enfant a été confié aux services de l'enfance italiens.

Le beau-père avait appelé mercredi dernier sa compagne, pour lui faire part de son intention de tuer son fils. Le profil de cet homme a tout de suite inquiété les enquêteurs. L'homme de 34 ans a déjà été condamné pour des faits de violences conjugales. L'alerte enlèvement n'avait pas été déclenchée en France, car le beau-père se trouvait déjà en Italie.