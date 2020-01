Le petit Jésus volé dans l'église de Crozon

Les gendarmes de Crozon dans le Finistère ont enregistré la plainte du curé jeudi 2 janvier. Le petit Jésus de la crèche de Crozon a disparu. Ce santon pèse plus de 10 kgs et a plus de 100 ans. Autant dire qu'il fait parti du patrimoine religieux breton.