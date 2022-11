Le peuple du taureau uni pour la défense de sa passion partout dans le Gard, à la Churascaïa, Nîmes et Alès

C'est une journée qui marquera les esprits pour tous ceux qui soutiennent la tauromachie sous toutes ses formes. Ce samedi, ils étaient 2.000, en grande majorité des jeunes, réunis pour la défense des traditions à la Churascaïa, lieu mythique au cœur de la Camargue, entre Vauvert et Aigues-Mortes. Dans le même temps, des rassemblements se tenaient dans de nombreuses villes de tradition taurine, comme à Nîmes où plus de 300 aficionados et élus se sont rassemblés devant la préfecture du Gard. Des rassemblements se tenaient également à Alès ou Arles. Alors que la proposition de loi d'Aymeric Caron doit être débattue jeudi prochain, 24 novembre, devant l'assemblée nationale, cette journée de mobilisation revêtait un caractère éminemment symbolique.

Environ 300 aficionados devant la Préfecture du Gard à Nîmes © Radio France - Hervé Sallafranque

Une délégation d'élus a été reçue en préfecture © Radio France - Marie Eve Tomasini

