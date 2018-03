Jacques Rançon né il y a 58 ans à Hailles près de Moreuil dans la Somme, est jugé à partir de ce lundi et pour trois semaines par les Assises des Pyrénées-Orientales. Il est poursuivi pour viols et homicides dans l'affaire des "disparues de Perpignan".

Le Picard Jacques Rançon comparaît à partir de ce lundi après-midi devant les Assises des Pyrénées-Orientales pour viols et homicides dans l'affaire des "disparues de Perpignan". Celui que les enquêteurs ont surnommé "le tueur de la gare de Perpignan", est originaire de la Somme. Il est né à Hailles près de Moreuil il y a 58 ans. Il a quitté la Picardie il y a vingt ans.

Jugé pour le viol et le meurtre de deux jeunes femmes

Interpellé il y a quatre ans et confondu par son ADN, Jacques Rançon est jugé notamment pour le viol et le meurtre à la fin des années 1990 de deux jeunes femmes, Moktaria Chaib et Marie-Hélène Gonzalés.

Condamné pour viol dans la Somme en 1994

Jacques Rançon a été condamné en 1994 par les Assises de la Somme pour un viol commis sur une jeune femme en 1992 à Villers-Bretonneux. Libéré en 1997, il a quitté la Picardie pour prendre la direction du sud de la France.

Le verdict est attendu le lundi 26 mars. Jacques Rançon encourt la réclusion à perpétuité.