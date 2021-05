Le pignon d'une maison s'effondre près de Mayenne

Un habitant de Commer, entre Laval et Mayenne (Mayenne) a eu une grosse frayeur ce mercredi 12 mai. Dans la soirée, le pignon de sa maison s'est effondré. Il a pu sortir à temps.

Un véhicule du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Mayenne (SDIS 53).

Très grosse frayeur pour un habitant de Commer au sud de Mayenne ce mercredi 12 mai. Vers 21h, tout un pignon de sa maison s'est effondré. L'homme qui habite rue des tisserands a pu sortir à temps, il n'a pas été blessé.

Plus d'une trentaine de pompiers sont intervenus, dont une équipe spécialisés dans le sauvetage et le déblaiement. Les sauveteurs ont posé des étais et un périmètre de sécurité a été établi autour de l'habitation.