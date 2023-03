Le "pilleur de musées" Stéphane Breitwieser condamné à deux ans et dix mois de prison à Sarreguemines

L'"Arsène Lupin" des musées à nouveau condamné à de la prison ferme. Stéphane Breitwieser, soupçonné de vols d'objets d'arts dans des musées alsaciens, lorrains et allemands entre 2016 et 2019, a été condamné, lundi 13 mars, à 34 mois de prison ferme, soit deux ans et dix mois, par le tribunal correctionnel de Sarreguemines. Sa compagne écope elle de trois mois de prison avec sursis pour vol et recel.

La procureure demandait quatre ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Ayant effectué déjà 22 mois en détention provisoire, le prévenu n'aura à purger que douze mois de prison. Une peine qui devrait être aménagée.

Deux journalistes agressées

Stéphane Breitwieser n'en est pas à son coup d'essai. L'Alsacien avait déjà été condamné à de la prison au début des années 2000, pour de multiples vols dans des petits musées. Cette fois, l'alerte avait été donnée en 2016 par un collectionneur, qui avait découvert qu'un presse-papier acheté à l'homme de 51 ans avait été volé au musée du cristal de Saint-Louis-lès-Bitche.

Avant son procès, le "pilleur de musées" s'en est pris à deux journalistes de France 3 Lorraine devant le tribunal de Sarreguemines. Il aurait notamment "sauté à la gorge" de l'une d'elles. Deux plaintes ont été déposées. Stéphane Breitwieser a également menacé à deux repris de sauter dans le vide depuis la rambarde des escaliers du tribunal.