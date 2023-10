Le pilote avait pris de la cocaïne lors du crash de l'hélicoptère Monacair

Après les révélations de Nice Matin sur l'accident d'un hélicoptère de la société monégasque Monacair le 25 novembre 2022 sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer : le Bureau d'enquête et d'analyses (BEA) de l'aviation civile a conclu à la prise de cocaïne du pilote avant son vol. L'appareil parti de Lausanne s'était écrasé dans une zone escarpée près du Col d'Eze. Les deux occupants sont morts lors du crash.

Le pilote avait 35 ans. Il avait été embauché depuis plus d'un an dans cette société privée monégasque avec une solide expérience de plus de 2000 heures de vol et après avoir travaillé dans trois autres compagnies. Le passager était âgé de plus de 50 ans.

Le dépistage de la cocaïne obligatoire pour les pilotes ?

La société Monacair souhaite "que toute la lumière soit faite sur ce terrible accident" et espère une évolution de la réglementation en matière de sécurité afin de pouvoir dépister ce type de prise de drogue.

La réglementation européenne prévoit certes de nombreux contrôles obligatoires en matière de santé dès l'embauche : les pilotes doivent présenter notamment un certificat médical de type 1 complet qui prévoit des tests avec des contrôles d'alcool et de stupéfiants. Cette compagnie Monacair effectuait également des tests de dépistages de façon inopinée pour l'alcool et les substances psychotropes mais elle précise surtout dans un communiqué : "'il s'avère extrêmement difficile voire impossible de détecter les consommateurs cachés (non réguliers) de cocaïne qui représentent un risque pour la sécurité".

La prise de cocaïne irrégulière peut passer inaperçue si le comportement du pilote est normal et en l'absence de contrôle juste après la prise. Les traces d'un consommateur régulier sont plus faciles à retrouver dans des analyses.

Difficile de détecter des consommateurs irréguliers de drogue

La société Monacair par la voix de son avocat spécialisé en aéronautique Thierry Mazoyer indique à France Bleu Azur qu'elle compte prendre l'initiative de durcir ses contrôles. Elle devra obtenir l'autorisation des personnels pour effectuer des tests capillaires qui permettent d'évaluer une prise régulière de drogue dont la cocaïne. un test qui sera effectué tous les six mois.

Le rapport du Bureau Enquête Accident sera publié fin octobre selon Monacair et dans ses conclusions le BEA pourrait émettre de nouvelles recommandations pour améliorer la sécurité aérienne sur ces contrôles de drogue.

Lors du crash de l'A320 de la compagnie Germanwings en mars 2015, le pilote avait pris des substances médicamenteuses mais il a fallu attendre six ans pour obtenir l'obligation de tester les médicaments psychotropes.

L'enquête judiciaire du crash de Villefranche-sur-Mer, par ailleurs, n'a pas conclu à des manquements de la société Monacair.