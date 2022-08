Le pilote d'un deux-roues en garde à vue après une opération anti-rodéos à Saint-Gilles

Ils pourrissent la vie des quartiers, partout où ils passent sur une roue, motos, quads ou scooters. Par le bruit et l'insécurité qu'ils sèment, en témoigne ce grave accident dans lequel deux enfants ont été blessés, début août, à Pontoise. Pour lutter contre les rodéos-urbains dans le Gard, une opération de gendarmerie a eu lieu, ce jeudi, à Saint-Gilles. Bilan : plusieurs personnes ont été verbalisées. Par ailleurs, le pilote d'un scooter a été interpellé et placé en garde à vue durant laquelle il a dû aussi s'expliquer pour conduite sous l'emprise de la drogue et détention d'arme.

En parallèle, un jeune homme a été interpellé à Cabrières, pour des faits similaires. Cette opération anti-rodéos était organisée par les gendarmes des compagnies de Nîmes et Vauvert, ainsi que des réservistes et des gendarmes mobiles en détachement estival.

