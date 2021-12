Un accident de la circulation s'est produit ce jeudi en fin d'après-midi à Saint-Mars-sur-la-Futaie, dans le bocage mayennais. Un scooter et une voiture sont entrés en collision. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Le pilote d'un scooter et son passager, âgé de 9 ans, blessés après une collision avec une voiture en Mayenne

Ce jeudi 9 décembre, en fin d'après-midi, sur la route départementale 31, à Saint-Mars-sur-la-Futaie, une voiture et un scooter sont entrés en collision. L'accident s'est produit au niveau d'un rond-point. Le pilote du deux-roues, un homme de 31 ans, et son jeune passager, âgé de 9 ans, ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Fougères en Ille-et-Vilaine. Le conducteur du véhicule, lui, est indemne.