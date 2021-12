Le pilote d'une moto gravement blessé lors d'une collision sur la route entre Vaiges et Chammes

Des secours ont été engagés à 12h15 ce mardi 21 décembre pour un accident de la circulation sur la Départementale 125 entre Vaiges et Chammes à l'est du département de la Mayenne. Une collision entre une voiture et une moto. Le pilote de la moto, âgé de 68 ans, a été gravement blessé. Il a dû être évacué par hélicoptère sur le CHU d'Angers. Le conducteur du véhicule, un homme de 46 ans, a été plus légèrement touché. L'automobiliste a été pris en charge par le Centre hospitalier de Laval. L'accident a mobilisé dix sapeurs-pompiers.

La circulation ne s'effectue que sur une seule voie sur la Départementale 125.