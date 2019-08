Le pilote du bombardier d'eau décédé dans le Gard était originaire des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, France

Son avion s'est abîmé au sol vendredi alors qu'il luttait contre un nouvel incendie à Générac, (Gard) qui a ravagé plus de 800 hectares. Le pilote, décédé dans l'accident, vivait à Cornillon-Confoux, dans les Bouches-du-Rhône a appris France Bleu Provence. Il avait deux enfants, de 14 et 17 ans. Richard Mallié, maire de Bouc-bel-Air et président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), se souvient de lui : "C'était un sapeur pompier volontaire expert. Il était pilote, et formateur au centre de formation de Velaux".

Christophe Castaner présent pour lui rendre hommage

Le ministre de l'intérieur était à Générac ce samedi, sur les lieux de l'incendie. Il a évoqué "un drame" et devait se rendre à la base aérienne de Garons, d'où a décollé l'engin qui s'est crashé. "Je souffre, je suis ému, je n'ai pas de mots", avait déclaré vendredi le maire de Générac, Frédéric Touzellier. De nombreux services de pompiers et de gendarmerie ont également rendu hommage au pilote disparu.