Le "Pirate" relaxé par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, Cette figure des ronds points stéphanois était accusé d'avoir participé à l'incendie du campement de gilet jaunes du rond point Necker, d'avoir notamment laisse brûler une moto qui se trouvait dans le campement et aussi d'avoir menacé d'autres gilets jaunes avec son canif.

Le tribunal a rejeté tous les chefs d accusations et a prononcé la relaxe de Stéphane Mottin à la grande satisfaction de son avocate Maître Charlotte Dupuy qui souligne qu'il est maintenant considéré comme victime et plus comme accusé puisque il a été gravement intoxiqué par les fumées durant l'incendie .

Le tribunal expliquant que rien ne permet de caractériser sa participation à l'incendie volontaire du campement, rien non plus sur l'incendie de la moto et rien sur la menace de son canif vers les autres gilets jaunes Il repart blanchi de ces accusations , mais le ministère public a 10 jours pour faire appel.

Le ministère public n en a pas terminé avec cette affaire puisque hier le tribunal s est déclaré incompétent sur le cas des 4 autres prévenus 2 hommes deux femmes entre 19 et 27 ans qui restent soupçonnés d'avoir mis le feu au campement du rond point mettant en danger la vie d'autrui. Le ministère public qui va devoir revoir la caractérisation des faits et de simple incendie volontaire, on pourrait passer à une qualification criminelle passible cette fois de la cour d'assises et avec des peines de prison ferme à la clef.