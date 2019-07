Le "plaider coupable" a le vent en poupe au tribunal de Grasse

Les audiences de "plaider coupable" ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sont en augmentation au tribunal de grande Instance de Grasse. Elles permettent aux mis en causes qui reconnaissent les faits d'être jugés plus vite et de désengorger le tribunal correctionnel.

Grasse, France

Au tribunal de Grasse, il y a trois audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par mois avec une trentaine de dossiers en une matinée. Depuis 2 ans, de plus en plus de peines sont validées par les juges. En 2018, 673 personnes ont comparu, 84 % des peines ont été homologuées. Le préalable pour recourir à cette procédure c'est que la personne mise en cause soit majeure et reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, en acceptant de plaider coupable.

De plus en plus de délits éligibles au "plaider coupable"

C'est en 2004 que cette procédure, inspirée du droit anglo-saxon, est introduite dans la loi française. Maud Marty, procureure de la République de Grasse détaille les types d'infractions qui entrent dans le cadre du plaider coupable : "A Grasse, nous avons augmenter le recours à cette procédure pour des délits de droits communs, d'atteintes aux biens, des délits routiers, d'outrages. Mais aussi pour des délits économiques et financiers, en matière de droits du travail, de fraude fiscale, d'escroquerie, d'abus de confiance. On utilise la possibilité qu'offre le législateur depuis plusieurs années d'augmenter les infractions qui peuvent relever de cette procédure." Les peines proposées par le magistrat du parquet peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison. Les infractions en matière de mœurs, de violences, de vol aggravés, délits de presse ne peuvent être jugées dans ce cadre.

La négociation de peine avant sa validation

Avant l'audience, le parquet prend connaissance du dossier, fait une proposition de peine communiquée à l'avocat quelques jours avant l'audience pour qu'il organise la défense de son client. Le jour de la comparution, le prévenu se présente avec son avocat devant le procureur de la République, _"on s'assure que la personne reconnaisse toujours l'ensemble des faits, c'est normalement le cas depuis le stade de l'enquête. O_n adapte ensuite la proposition de peine à la gravité des faits, à la situation de la personne, sa bonne volonté. " A Grasse, des enquêtes sociales rapides sont parfois réalisées en amont des comparutions, en partenariat avec l'association Harjès. Le prévenu a eu rendez-vous avec un enquêteur de personnalité qui fait le point sur sa situation sociale, professionnelle, médicale.

Il y a alors une discussion avec l'avocat, le barreau de Grasse met d'ailleurs à disposition deux avocats de permanence pour ces audiences. Attention cela ne veut pas dire que la défense est gratuite, il faut vérifier si l'on bénéficie de l'aide juridictionnelle. Julien Brosson et Valentine Navaro avocats à Grasse nous donnent leur avis sur cette procédure : "l'avantage c'est qu'on peut élaborer avec le magistrat une peine la plus adaptée possible, sous réserve qu'il accepte d'accéder à nos demandes, prenne en compte des éléments de personnalités et justificatifs de revenus, analyses médicales, on peut discuter et négocier avec le magistrat, quand on connait la pratique."

Le Plaider coupable permet de juger plus vite

Le panel de peines va des jours amende à la prison, avec sursis ou non, des jours de travaux d'intérêt général, des obligation de soins. Le prévenu peut demander un délai de réflexion avant d'accepter la peine proposée par le magistrat ou la refuser. Il comparaîtra alors devant le tribunal correctionnel. Mais le taux de refus tend à beaucoup diminuer à Grasse.

Certains y voient aussi un intérêt en terme de publicité des débats. Comparaître devant un tribunal correctionnel, face à des juges, du public, peut sembler plus compliqué à vivre, plus solennel. Dans cette procédure seule la phase d'homologation devant un juge est publique. C'est aussi là qu'interviennent les éventuelles parties civiles.

Ces procédures accélérées permettent de désengorger le tribunal correctionnel. Les délais de convocations sont plus rapides, 2 à 4 mois de délai entre la commission des faits et le moment où dossier évoqué à l'audience à Grasse. Le double de dossiers sont évoqués en une matinée, les débats sont plus courts et pour le justiciable, les propositions de peine sont souvent réduites par rapport aux réquisitions devant le tribunal correctionnel.