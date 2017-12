Le plan anti-braquages enclenché à Grasse pour les fêtes

Pour protéger les commerces très sollicités au moment des fêtes de fin d’année, la police nationale de Grasse et la police municipale renforcent leurs patrouilles jusqu'au 17 janvier.

Depuis une dizaine d’années, la police nationale et la police municipale de Grasse unissent leurs forces pour protéger les commerces des braquages au moment des fêtes. L’an dernier, un fleuriste et un magasin de revente d’objets ont été pris pour cible par des malfaiteurs à Grasse.

Des rondes des policiers en uniforme et en civil

La police nationale et la police municipale de Grasse ont déployé le plan anti-hold up depuis le 27 novembre et jusqu’au 17 janvier 2018.

Le commissaire de Grasse Anis Ouéjani explique que les patrouilles des forces de l’ordre sont renforcées. La police effectue des rondes en civil et en uniforme aux abords des centres commerciaux et des petits commerces grassois. Un effort important est aussi fait, explique le commissaire de Grasse, pour détecter les personnes qui viennent en repérage.

Les grandes maisons de parfum de Grasse sous surveillance

La police n’hésite pas à renforcer ses moyens aussi pour protéger les grandes maisons de parfum de Grasse fréquentées par de nombreux touristes étrangers en possession très souvent de sommes d’argent en liquide conséquentes. La police donne aussi des conseils aux commerçants afin qu’ils améliorent leurs systèmes de sécurité.

Renforcement des effectifs de police municipale

Pendant ces périodes de fêtes, la police municipale de Grasse double ses effectifs d’agents dédiés à la sécurisation des commerces.