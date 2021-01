Le plan national de relance profite au service public en Vaucluse

Le plan de relance, ce sont 60.000 euros pour améliorer les conditions de travail des policiers et l'accueil du public en Vaucluse. Quelque 560.000 euros sont également investis dans les bâtiments des commissariats d'Avignon et de Cavaillon et 300.000 euros pour la modernisation du centre d'information et de commandement de la sécurité publique en Vaucluse, les yeux et les oreilles numériques de la police.

De l'informatique dernier cri et des véhicules neufs

Améliorer les conditions de travail des équipes c'est par exemple aménager des espaces plus conviviaux dans les services qui travaillent 24h/24 comme la BAC, la brigade anti-criminalité, ou le GSP, le groupe sécurité publique. Au chapitre des dotations il faut ajouter quatre Peugeot 5008 sérigraphiées, quatre Renault Zoé électriques banalisées et une dizaines de vélos électriques.