Le plan NOmbreuses VIctimes (NOVI) a été déclenché mardi 3 juillet à Lure. Un accident de bus a été simulé : 120 sapeurs pompiers, 45 véhicules de secours, 40 gendarmes, trois équipes du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été mobilisées et une nouvelle application a été testée.

Lure, France

Le plan avait été minutieusement préparé depuis trois mois, une dizaine de personnes étaient au courant de l'exercice. Le système NOmbreuses VIctimes (NOVI) a été déclenché mardi 3 juillet sur la RD619 tout près de la zone industrielle Du Tertre Landry à Lure. La simulation d'un choc entre deux voitures et un bus scolaire comprenant une quarantaine de collégiens. Une cinquantaine de véhicules de secours étaient sur place pour l'exercice. L'objectif principal : tester en temps réel la réactivité et la coordination de tous les services qui opèrent auprès des victimes d'un accident de la route.

Gendarmes, sapeurs-pompiers et médecins ont travaillé ensemble toute la matinée © Radio France - Simon Cardona

Un exercice nécessaire

L'année dernière, c'était un attentat qui avait été simulé. Cette année, les équipes organisatrices ont préféré établir un scénario qui a plus de chance d'arriver dans un département rural comme la Haute-Saône : les sapeurs-pompiers reçoivent l'appel d'un cycliste à 9h30 ce mardi 3 juillet. Il est témoin d'un accident entre deux voitures et un bus scolaire.

L'autocar accidenté comportait une quarantaine de collégiens © Radio France - Simon Cardona

"Ces dernières années, on a eu à traiter plusieurs accidents de bus" - Colonel Fabrice Tailhardat, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Haute-Saône Copier

Un peu plus d'une heure après l'accident, le sous-préfet de Lure et directeur des opérations établit un premier bilan provisoire : sur les 48 personnes impliqués dans l'accident, il y a deux morts et 19 blessés. Sapeurs-pompiers, gendarmes et médecins doivent maintenant s'organiser le plus rapidement possible pour identifier chaque victime pour ensuite les suivre à chaque étape médicalisée grâce à l'application SINUS.

Chaque victime de l'accident est prise en charge, identifiée et suivie grâce à l'application SINUS © Radio France - Simon Cardona

SINUS version 3 testée

L'application SINUS permet de tracer chaque victime à chaque fois qu'elle est prise en charge. Le système a été mis en place après les attentats de ces dernières années. Lors de ce genre d’événements impliquant de nombreuses victimes (attentats, gros accidents), les chaînes de secours pré-hospitalières et les services de police judiciaire ont eu beaucoup de mal à dénombrer les victimes et à les classer. Notamment à cause des nombreuses personnes qui se présentent spontanément à l'hôpital ou aux services de police après l'accident.

Les sapeurs-pompiers utilisent les drones pour avoir une vue d'ensemble du chantier © Radio France - Simon Cardona

SINUS fournit un recensement unique des victimes. Chaque personnes traitée par les secours a reçu un bracelet qui détient un identifiant unique et toutes les informations nécessaires aux professionnels de santé mais aussi à la police judiciaire.

Emmanuel Dupic, procureur de la République de Vesoul, regarde la liste des victimes recensées par SINUS © Radio France - Simon Cardona

Il faudra encore plusieurs jours aux autorités pour faire un bilan de cet exercice NOVI. Afin de s'améliorer un peu plus avant le nouvel exercice prévu l'année prochaine.