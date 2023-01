Le plan pour la justice "ne sera pas suffisant pour rétablir complètement la situation" à Avignon

Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a dévoilé ce jeudi une soixantaine de mesures pour améliorer le fonctionnement de la justice et répondre aux attentes formulées pendant les huit mois de consultations des états généraux, lancés fin 2021. "Ça ne sera suffisant pour rétablir complètement la situation", réagit ce vendredi matin Julien Écuer, juge d'application des peines à Avignon et représentant de l'Union syndicale des magistrats, invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse .

Mais il se félicite de la prise de conscience du gouvernement sur le manque de moyens dénoncé depuis des mois par les professionnels de la justice. "On est satisfait de voir que, après des années où l'Union syndicale des magistrats et les autres organisations ont fait remonter l'état réel de la justice, on a enfin un gouvernement qui se rend au principe de réalité et qui voit bien qu'il faut du budget supplémentaire, qu'il faut des postes supplémentaires", explique Julien Écuer.

"Où iront les effectifs qu'on nous promet ?"

La France est "en bas de classement européen en termes de budget pour la justice", rappelle-t-il. Éric Dupond-Moretti a promis de sanctuariser les 10.000 recrutements de fonctionnaires de justice promis d'ici la fin du quinquennat en 2027. "Où iront les effectifs qu'on nous promet ?", s'interroge Julien Écuer.

"La justice manque d'abord de magistrats, que ce soient les juges ou les magistrats du parquet. Manque de greffiers puisqu'un juge sans greffier, elle ne peut pas tenir d'audiences. On va avoir des problèmes également dans le Vaucluse, des équipes autour du magistrat et c'est cet axe là sur lequel on sera très attentif", poursuit-il.