Le plan vigipirate est relevé au niveau "Urgence Attentat" en Vaucluse

Vaucluse, France

La préfecture de Vaucluse précise que le plan vigipirate passe à son niveau "Urgence Attentat" après la fusillade de Strasbourg qui a fait trois morts. Les rassemblements vont faire l'objet d'une vigilance accrue et d'un plus gros contrôle. Il y aura aussi des mesures de contrôle supplémentaires dans les zones commerciales et les marchés de Noel. Les effectifs de l'opération Sentinelle sont renforcés et une partie d'entre eux sera déployée dans les prochaines heures en Vaucluse.

Les directeurs des centres commerciaux sont invités à renforcer, à tous les accès, les contrôles des personnes et des véhicules. Il est aussi demandé aux organisateurs de manifestations la plus grande vigilance et un service d'ordre suffisant pour assurer la protection des manifestants. La préfecture leur demande de prévenir autant que possible tout débordement.

Dans ce contexte, la mairie d'Avignon décale aussi certaines festivités en raison de la manifestation des gilets jaunes annoncée à 15 h samedi devant la Préfecture. "La Grande Parade des Jouets" se déroulera finalement samedi matin à 11 h 30, au lieu de 15 h 30 initialement. Le départ se fera depuis le Cours Jean Jaurès. La patinoire sera également inaugurée plus tard que prévu. La municipalité donne rendez-vous à 12 h dimanche place de l'Horloge.