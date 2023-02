Le Planning familial de la Gironde "encore attaqué pour la troisième fois en moins de trois semaines"

"Cette nuit, pour la 3eme fois en moins de trois semaines, les locaux du Planning familial de la Gironde ont été la cible d'une attaque de l'extrême-droite". C'est ainsi que débute le communiqué de presse diffusé ce mardi par l'association déjà victime de plusieurs actes de vandalisme durant le mois de février . Sans préciser la nature des tags découverts, ses bénévoles appellent à un rassemblement de soutien ce mercredi 1er février devant le siège bordelais au 19 rue Eugène-Le-Roy.

"Nous demandons des actes forts au ministère de l'Intérieur"

"Quand le Planning familial est attaqué, ce sont toutes les associations féministes qui le sont", poursuit le communiqué avant de réclamer "des actes forts au ministère de l'Intérieur". "Ces attaques s'inscrivent dans un contexte où se multiplient les actions coups de poing de l'extrême-droite dédiabolisée et des mouvements anti-choix conservateurs, très bien organisés et ultra-financés, contre des associations progressistes de lutte contre les discriminations et pour l'égalité".

Ce nouvel acte de vandalisme suscite de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. "Nous appelons toutes celles et tous ceux qui le peuvent à venir apporter leur soutien au Planning familial de la Gironde lors du rassemblement du mercredi 1er mars à 17h devant ses locaux" bordelais.