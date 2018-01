Rennes, France

Quand elle arrive à 9h au local sur les bords du canal Ille-et-Rance, Bénédicte Leleu, une des conseillères conjugales et familiales, ne remarque pas tout de suite les affiches. Elle voit bien des traces de colle sur la porte mais elle n'y prête pas attention. "C’est une fois à l’intérieur que j’aperçois par transparence des posters. Je ressors pour voir ce que c’est. Et là, stupéfaction!". Là, collées sur les vitres les affiches officielles de la Marche pour la Vie. La manifestation des militants anti-avortement a lieu demain à Paris. "C’est assez violent pour nous et surtout je suis indignée quand je pense qu’on veut intimider les personnes qui viennent chez nous s’informer sur la contraception ou l’avortement.", s’offusque la directrice du Planning familial d’Ille-et-Vilaine, Anne Claire Bouscal.

Personne n'est opposé à la vie au Planning!

Janvier est le mois anniversaire de la loi Veil. Mais pour la présidente du Planning rennais, Lydie Porée, «Le débat sur la procréation médicalement assistée n’est sans doute pas étranger à cette action.». Cela faisait une dizaine d'années que le Planning à Rennes n'avait pas été la cible des militants anti-avortement. "C'est un positionnement soit-disant pour la vie. Nous, nous les qualifions plutôt d'anti-choix. Personne n'est opposé à la vie au Planning. Et on sait que l'accès à l'avortement sauve la vie des femmes!". L’équipe a tout de suite retiré les affiches, avant l’arrivée du public, en majorité des jeunes. La police n’a donc pu constaté les faits et l’association n’a pu déposer qu’une main courante.