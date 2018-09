La Rochelle, France

"Les digues et les ponts du port de plaisance de La Rochelle ne sont pas des plongeoirs" rappelle la direction du port et "les bassins ne sont pas un lieu de baignade !" Des adolescents jouent pourtant tous les jours à sauter dans l'eau malgré le danger.

Vendredi dernier, un des plongeurs a frôlé le drame, il a tout de même été gravement blessé, et a blessé une plaisancière.

Le plongeur n'a pas vu le hors-bord

Quand il s'élance de la digue du Nouveau Monde, la digue qui ferme le port des minimes à La Rochelle vendredi dernier, le jeune plongeur ne voit pas le hors-bord qui arrive. Il ne pense sans doute qu'à rejoindre son copain, qui a sauté à l'eau quelques minutes auparavant.

Mais au lieu de toucher la surface, il traverse le pare-brise du petit bateau à moteur, et tombe sur la plaisancière qui sortait passer une journée en mer. Le choc est violent, le sang coule. La plaisancière est touchée aux vertèbres cervicales, et souffre de plusieurs contusions.

Le jeune plongeur, lui, présente de multiples fractures.

Une heure avant l'accident, les deux jeunes avaient été chassés de la digue par un des marins du port. Ils sont malheureusement revenus quelques dizaines de minutes plus tard. Et ils ne sont pas les seuls braver les risques : tous les jours, de jeunes plongeurs, souvent des adolescents se jettent à l'eau dans les bassins malgré les panneaux d'interdiction.

Vendredi, les deux jeunes ont eu beaucoup de chance : le plongeur blessé ne souffre que de fractures, et son copain aurait aussi pu être attrapé par l'hélice du bateau.

Le port lance un appel à la responsabilité

Cet accident aurait pu être évité si les jeunes étaient un peu plus conscients du danger. La direction du port de plaisance rappelle qu'elle met en place un service de sécurité lors d’événements exceptionnels, comme la finale de la coupe du monde. Ce jour là, beaucoup de Rochelais s'étaient retrouvés à l'eau. Pour tenter de susciter une prise de conscience, elle prévient qu'elle appellera la police chaque fois que nécessaire.