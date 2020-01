Le plongeur porté disparu à Cassis a été retrouvé mort cette nuit

Cassis, France

Les recherches ont débuté ce lundi en fin de journée quand le groupe de plongeurs polonais a signalé la disparition de l'un d'entre eux. Un homme de 40 ans parti faire de l'exploration sous-marine avec 3 camarades a soudainement disparu. Il a donc été retrouvé mort vers 1h du matin.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour ces recherches rendues compliquées car le gouffre du Bestouan s'étend jusqu'à 3 kilomètres. Le corps a été retrouvé à plus de 300 mètres de l'entrée du gouffre.

On ne connait pas les causes précises de sa mort, une autopsie doit être réalisée et une enquête est ouverte par la gendarmerie.