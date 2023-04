Le plus grand méthaniseur de France inauguré par le PDG de TotalEnergies à Mourenx

C'est la plus grande unité de méthanisation de France, inaugurée par l'un des patron les plus puissants du pays. Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a officiellement consacré la mise en service du méthaniseur Biobéarn de Mourenx, sur le bassin de Lacq, ce vendredi 28 avril.

L'unité, en service depuis le mois de janvier, transforme les déchets organiques en biométhane injecté sur le réseau de gaz de ville, et doit déjà produire cette année l'équivalent de la consommation annuelle de 14.000 personnes. Ce sera 32.000 à terme.

Presqu'unanimité

Le principe : un agriculteur apporte par exemple ses déchets de maïs. Ils passent dans trois grosses cuves, des digesteurs. En se dégradant, ils créent du biométhane, réinjecté dans le réseau de ville. La matière qui reste, le digestat, est récupérée par l'agriculteur pour l'épandage.

95.000 tonnes de déchets agricoles doivent déjà être valorisés cette année. © Radio France - Alice Marot

"C'est du très très local !" se félicite le président d'Euralis, Christophe Congues. "On crée un engrais made in de chez nous, qu'on épand dans un périmètre de maximum 50 km autour de chez nous." 160 agriculteurs de la coopérative font partie du projet. Christophe Congues espère monter jusqu'à 500.

Côté syndicat aussi, on a le sourire. Six emplois ont été crées sur le site, auxquels il faut ajouter une trentaine d'emplois indirects. "C'est un projet qui va dans le bon sens, on ne va pas se plaindre !", sourit Nejib Zaatouti, de l'union Force Ouvrière de Mourenx. Avec près de 3.000 salariés dans le département, TotalEnergies est un des plus gros employeurs du Béarn.

Seule critique : une association d'une trentaine de riverains , crée au moment du lancement du projet, continue de dénoncer quelques relents de mauvaises odeurs autour du site, et l'incertitude sur l'efficacité du digestat.

Vitrine verte de TotalEnergies

À terme, le site de Mourenx doit permettre d'économiser 32 tonnes de CO2 chaque année. Une échelle inédite en France, qui en fait le symbole de la tentative de verdissement de TotalEnergies.

Stratégie affichée : investir dans l'or vert, en parallèle de l'or noir. "C'est une énergie locale : on traite des déchets, on refabrique une énergie, puis on l'utilise sur le territoire. C'est un beau symbole, et ce sera une vitrine pour nous, assume Patrick Pouyanné, le PDG de l'entreprise. C'est un investissement qui prouve que oui, on continue d'investir dans le pétrole et le gaz dont tout le monde a besoin, mais on accélère aussi dans la production de ces énergies décarbonées."

Un investissement de près de 50 millions d'euros sur ce site Mourenx, qui doit donc servir de modèle aux futures unités de méthanisation de TotalEnergies.