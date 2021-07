Le Poinçonnet : un incendie sur un parking détruit totalement deux véhicules

Ce dimanche, vers 12h15, un feu s'est déclaré sur le parking de la société "Relais poids lourds Berry", située dans la commune du Poinçonnet, au sud de Châteauroux (Indre). L'incendie n'a fait aucun blessé. En revanche, il a complètement détruit un tracteur de poids lourd et une voiture garée à côté.

D'après les pompiers, contactés par France Bleu Berry, aucun autre véhicule n'a été touché. Les flammes sont désormais maîtrisées. L'intervention a duré un peu plus d'une heure et a nécessité la mobilisation de 16 pompiers, de deux fourgons pompe-tonne et d'une échelle.

La police, elle aussi contactée par France Bleu Berry, n'a pas souhaité donner plus de précision, notamment sur les raisons de cet incendie dont on ignore pour le moment la cause.