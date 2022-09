Le point de vue d'un éducateur spécialisé sur les jeunes du Grand Mirail qui tombent dans le trafic de drogues

Depuis 2019 le Parquet de Toulouse dénombre 83 règlements de compte ou intimidations* dans la ville rose. En quatre ans, les règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants ont fait 11 morts. La dernière victime en date est un homme de 27 ans tué par balles le 25 juin. Mardi ce sont deux jeunes de 18 et 21 ans qui s'en sortent avec de légères blessures à la cuisse et à la cheville après avoir été visés par des tirs. Spirale infernale et inéluctable ? France Bleu Occitanie donne la parole à un éducateur spécialisé du Mirail.

Fabien Buallion dirige l'association "Voir et comprendre". Son bureau se trouve au Grand Mirail, quartier Bagatelle à Toulouse. Educateur spécialisé depuis 32 ans il fait de le prévention de la délinquance, il connait bien le profil de ces jeunes qui tombent dans le trafic de drogues : déscolarisés et issu de familles défavorisés. Mais pour lui ce n'est pas une fatalité, et beaucoup dit t'il finissent par s'en sortir.

Qu'est ce qui se passe quand on est un jeune et qu'on vit dans une cité, pourquoi certains tombent t'ils dans le trafic de drogue et se retrouvent en prison ou pire, morts ?

L'idée de départ, c'est de voir la concurrence qu'il peut y avoir entre les différentes forces sur un territoire. À partir du moment ou un enfant, un jeune commence à avoir des problèmes de déscolarisation, de décrochage scolaire, les forces négatives du territoire se mettent en branle et sont plus fortes que le reste.

Qu'est-ce-qui a conduit à cette situation ?

Depuis 1995 /96 et l'arrivée massive du cannabis sur les quartiers, alors qu'avant ça n'existait pas, l'organisation politique de notre pays a fait en sorte que ça se développe sur les territoires très précarisés, avec des souffrances psycho-sociales très fortes et que ça se centre essentiellement sur ces territoires là. Avant 1990, on achetait de la drogue en ville, et c'était plutôt des jeunes qui allaient acheter à des Européens ou à des gens avec des parcours classiques. Et aujourd'hui, ce sont les gens comme vous et moi qui viennent sur les territoires du Mirail acheter du cannabis.

Un gamin qui est déscolarisé, sans repères peut tomber entre les mains de personnes mal intentionnées et devenir d'abord un petit chouf, après un vendeur etc etc et il ne maîtrise plus le système parce qu'on le maîtrise pour lui. Le pourcentage de gamins qui tombent dans ces processus là est aujourd'hui assez élevé. Les jeunes qui sont en manque de repères scolaires perdent leur place familialement et tout cela sont en très grand risque. S'il y en a dix, sur les dix, vous pouvez être sûr qu'il y en a au moins sept qui glissent.

Ca se termine toujours mal ?

Non, mais ça ne se passe pas bien. Parce que d'abord, la rue c'est violent, il y a beaucoup de maltraitance entre les jeunes et avec la police, c'est très violent. Le scénario du pire c'est un jeune qui va en prison, un jeune qui meurt, un jeune qui n'a plus de repères.

Et l'argent dans tout ça ?

Aujourd'hui, le cannabis est important dans les territoires car c'est une manne d'argent. Depuis le COVID la question des souffrances psychosociales, de l'emploi, etc s'est complètement dégradée pour les habitants. Donc le cannabis vient pallier à l'absence d'insertion sociale des habitants des quartiers populaires.

Quand le 5 du mois, il n'y a plus d'argent dans les familles et qu'un jeune peut donner 200 € pour aller faire les courses chez Aldi, les parents en ont besoin. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, sur le Grand Mirail, le 5 du mois pour beaucoup de familles, y a plus d'argent.

C'est une fatalité ?

Il n'y a pas de fatalité. C'est juste que quand ça arrive, l'écroulement du jeune est rapide parce que la rue est violente. Mais nous on est impuissants. C'est aux pouvoirs publics, c'est à nos politiques de régler le problème de la légalisation ou pas du cannabis. C'est à eux de prendre des décisions importantes et courageuses.

Combien avez-vous vu de jeunes partir en prison ?

Beaucoup trop. La prison est un passage intégré pour tous ces jeunes qui vont mal. Ils savent qu'ils peuvent aller en prison. Beaucoup sont incarcérés. Toulouse incarcère beaucoup, souvent sur des petites peines. C'est très destructeur parce que les petites peines détruisent la vie d'un gamin et c'est régulièrement que ça se passe. Il vaut mieux être jugé à Bordeaux ou dans d'autres endroits. Toulouse, au niveau judiciaire, tape très fort dans les peines de prison.

Et quand on est tombé là dedans, quand on a fait un passage à la prison, on peut s'en sortir ?

Bien sûr, beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais le moment de la prison est un moment où il faut que l'éducateur soit là parce que c'est là qu'on travaille pour que les jeunes s'en sortent.

Les jeunes qui vont en prison s'en sortent souvent, très souvent et heureusement qu'ils ont des facultés et au fond d'eux mêmes énormément de résilience et de dynamisme pour pouvoir s'en sortir. Mais il faut être là, il faut être présent auprès d'eux au moment ou ils sont en prison.

* Le détail des chiffres officiels à Toulouse :