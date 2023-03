Le point sur l'enquête après l'explosion qui a grièvement blessé trois gendarmes dans l'Allier

Après l'explosion qui a coûté la vie a un homme et blessé sept gendarmes, dont trois grièvement, à La Chapelle dans l'Allier, les premiers relevés ont été effectués sur les lieux ce jeudi par des fonctionnaires de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale dépêché sur place. Leurs prélèvements seront ensuite analysés pour comprendre comment cette explosion s'est déclenchée.

ⓘ Publicité

Une forte odeur d'essence avait été notée par les gendarmes près de la maison selon les informations du procureur de la République Éric Neveu. Ce dernier a mis en exergue de nouveaux éléments de l'enquête ce vendredi soir. Parmi eux, on apprend que les enquêteurs ont retrouvé des traces de super carburant et une bouteille de gaz de 13 kg semi-ouverte sur les lieux de l'explosion. Aussi, peu avant son interpellation, l'homme avait assuré à un ami qu'il retournerait en prison "avant la fin de la semaine". Il y a quelques mois il lui avait indiqué "qu'il utiliserait un jerrycan et une bouteille de gaz si les gendarmes entraient à son domicile".

Des vidéos annonciatrices

Par ailleurs il a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux la veille et le matin du drame. Sur l'une d'entre elle il se plaint de la Justice, responsable pour lui des ses problèmes d'argent et du fait qu'il ne voit plus son fils. Le mercredi 15 mars au matin, dans une autre vidéo adressée à son fils il dit : "Aujourd'hui c'est ton anniversaire mais ton père il a la haine… Mais je t'aime quand même, on va se revoir en Enfer… Si la justice croit que je joue avec eux, je me suis permis… J'ai mis 40 litres d'essence là pour vous qui vous attend, il y a le gaz, j'ai pas peur de cramer… Mais vous allez cramer aussi". Dans cette vidéo on aperçoit des jerricans, une bonbonne de gaz et de la tuyauterie selon le procureur de la République qui voit en cette vidéo une forme de "testament". Autant d'éléments qui vont dans le sens d'un suicide avec volonté de tuer des gendarmes.

Ce vendredi soir, le procureur de la République de Cusset, Eric Neveu, a fait le point sur l'enquête. © Radio France - Pierre Frasiak

Le pronostic vital d'un des gendarmes toujours engagé

Les trois gendarmes du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) les plus sévèrement touchés dans cette explosion sont toujours hospitalisés à Lyon. Le plus gravement blessé a été plongé dans le coma. Brûlé à 90%, son pronostic vital est toujours engagé, il a 27 ans. Son état de santé est "critique" selon le procureur de la République de Cusset ce vendredi soir. Un second gendarme de 35 ans est sorti du coma, mais nécessite énormément de soins. Le troisième gendarme, âgé de 33 ans, est blessé au visage et ne se souvient pas des faits. Au total sept militaires ont été blessé, quatre plus légèrement en portant secours à leurs collègues. Ces derniers appartiennent à la brigade du Mayet-de-Montagne.

L'homme décédé dans cette explosion faisait l'objet de la venue des gendarmes car il avait menacé de mort un agent du Spip, le Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Âgé de 38 ans, il avait été placé sous bracelet électronique le 16 février dernier et était considéré comme potentiellement dangereux. Selon le Parquet de Cusset, il avait un profil psychologique très fragile, avec des tendances suicidaires. Il est décrit comme cyclothymique.

La suite de l'enquête devra déterminer ce qu'il s'est passé exactement entre l'entrée des gendarmes dans la maison, l'interpellation et l'embrasement soudain.