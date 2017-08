Le point sur la situation après l'incendie des paillers de Brion dans l'Indre

5 paillers sont partis en fumée dimanche à Brion dans l'Indre. La piste de l'incendie criminelle serait privilégiée.

Au lendemain du vaste incendie qui a ravagé cinq paillers dimanche 6 août à Brion, dans l'Indre, le feu continue de consumer la paille. Une quinzaine de pompiers sont sur place, ils se relaieront toute la semaine.

"Au plus fort de l'incendie, nous avions une soixantaine de pompiers sur place. Au total, ils sont 180 à s'être relayé, précise le lieutenant Chauvat. Des flamelles ont été projetées jusqu'à 800 mètres du foyer... à cause du vent". Au total, plus de 11.000 tonnes de paille ont été détruites.

750.000 euros de préjudice estimé

Les paillers étaient la propriété de deux familles de la commune. "Ce sont des exploitants bien connus ici, témoigne le maire, Thierry Fourré. Ils ont déjà été touché trois fois en 10 ans par des incendies. Les deux premières fois, c'était criminel. Et cette fois, je suis certain que c'est la même chose. C'est le gagne-pain de deux familles! Elles emploient une vingtaine de salariés l'été ici. Le préjudice est énorme!!! Au moins 750.000 euros".

Les gendarmes estiment que 11.500 tonnes de paille sont parties en fumée © Radio France - Gaëlle Fontenit

Le maire insiste sur le fait que le dernier sinistre en date ayant touché cette famille, l'an passé, n'ayant pas encore été jugé, les exploitants agricoles n'ont pas été pour l'heure indemnisés par leurs assurances.

Cette fois encore, les victimes ont porté plainte. Le parquet assure que l'enquête se poursuit activement.