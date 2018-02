Ce policier, ainsi que sa compagne, institutrice en CP, avaient été mis en examen et écroués dans une affaire de pédophilie en septembre dernier. Le fonctionnaire a mis fin à ses jours en début de semaine à la prison d'Epinal.

Il était policier au commissariat de Lens. Elle était institutrice en CP dans la région d'Arras. Ce couple avait été mis en examen fin septembre puis écroué. Et une source policière confirme donc l'information révélée par La Voix du Nord : le policier a mis fin à ses jours en début de semaine à la prison d'Epinal dans les Vosges où il était détenu.

On ne connait pas les circonstances de ce suicide. Sa compagne était détenue dans une autre maison d'arrêt le temps de l'enquête menée par la PJ de Lille. Enquête qui se poursuit malgré le suicide du policier.

Des voyages réguliers en Thaïlande

L'affaire avait été révélée en novembre dernier. On avait appris que ce couple se rendait régulièrement en Thaïlande et avait recours à des prostituées mineures. Par ailleurs, suite à un signalement d'Europol, de nombreuses images et vidéos pédopornographiques avaient été retrouvées dans l'ordinateur du couple, dont les deux enfants ont été placés.