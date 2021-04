Accusation d'inceste : le politologue Olivier Duhamel a reconnu les faits devant les enquêteurs

Le politologue Olivier Duhamel, entendu mardi comme témoin dans le cadre de l'enquête pour des agressions sexuelles dont l'accuse son beau-fils lorsqu'il était enfant, a reconnu les faits, selon des sources proches de l'enquête et le parquet de Paris. Les faits étant prescrits, il ne pouvait pas être placé en garde à vue et ne sera pas non plus poursuivi.

L'affaire a éclaté début janvier lors de la publication par Camille Kouchner d'un livre intitulé "La Familia grande". Dans cet ouvrage, elle accuse son beau-père d'avoir agressé sexuellement son jumeau lorsqu'il était adolescent dans les années 80. Camille Kouchner et son frère avaient déjà été auditionnés par les enquêteurs.

L’enquête ouverte pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans" visait également à "identifier toute autre victime potentielle", avait indiqué le parquet de Paris. Olivier Duhamel a démissionné de toutes ses fonctions début janvier.

La publication du livre de Camille Kouchner a suscité une libération de la parole avec de nombreux témoignages sur l'inceste, notamment sur les réseaux sociaux via le mot-dièse #Metooinceste. Son récit a également relancé le débat sur la prescription des agressions sexuelles commises sur les mineurs.