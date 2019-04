Le pompier condamné pour avoir manifesté à Avignon est suspendu

Le SDIS de Vaucluse suspend de ses fonctions le pompier condamné à de la prison ferme pour dégradation et rébellion. La décision prend effet immédiatement. Une procédure disciplinaire est aussi engagée avec une demande de révocation du pompier de 37 ans.

Vaucluse, France

Le pompier condamné à 3 mois de prison ferme pour dégradation et rébellion est suspendu de ses fonctions. Le SDIS de Vaucluse et ses sapeurs pompiers annoncent qu'ils "se désolidarisent totalement de ce comportement inacceptable. Ce dernier déshonore la profession, jette le discrédit sur son SDIS d'appartenance et ne peut légitimement se prévaloir d'aucune circonstance atténuante." Une procédure disciplinaire est également engagée avec demande de révocation.

Âgé de 37 ans, ce pompier a participé samedi à la manifestation interdite des gilets jaunes à Avignon. Jugé en comparution immédiate lundi il écope d'une peine de prison ferme pour avoir monté une barricade sur la rocade, cassé un radar de feu avenue des sources et dégradé un panneau publicitaire. Le pompier manifeste depuis le début avec les gilets jaunes. Il va devoir aussi payer une amende de 1200 euros.