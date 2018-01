Le caporal-chef Robert Sandraz était le doyen de la caserne de La Rochette, située près de Détrier, le lieu du drame. Cet homme très apprécié, devait prendre sa retraite de pompier-volontaire au mois d'avril. Il a disparu sous les yeux de son fils, lui aussi pompier, en faisant ce qu'il fait depuis plus de 30 ans, sauver des personnes.

Robert Sandraz avait été décoré, il y a trois semaines, par le préfet de Savoie pour plusieurs actes de bravoure antérieurs.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a réagi sur Twitter et se dit "bouleversé, (...) Aujourd’hui, c’est toute la grande famille du Ministère de l’Intérieur qui est en deuil". Le directeur départemental du service d'incendies et de secours (SDIS) de la Savoie lui a rendu hommage. "C'est quelqu'un qui était extrêmement expérimenté, reconnu pour son professionnalisme, pour son état d'esprit aussi et qui reflète parfaitement ce qu'est l'engagement citoyen", a affirmé le colonel Emmanuel Clavaud au micro de France Bleu Pays de Savoie.

"C'est forcément un moment difficile pour toute notre communauté", reconnait le colonel Emmanuel Clavaud. "Nous avons mis en place toute notre organisation avec nos psychologues pour entourer ses collègues et entourer sa famille. Nous avons beaucoup d'empathie pour cette famille qui est dans la peine". Robert Sandraz était père de trois enfants, dont deux sont pompiers.