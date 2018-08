Le pompier pyromane et son complice auraient allumé au moins 11 feux dans l'Hérault

Par Elisabeth Badinier, France Bleu Hérault et France Bleu

Un pompier volontaire de Bouzigues (Hérault) et son complice sont présentés ce jeudi devant un juge d'instruction. Ils sont soupçonnés d'avoir allumé plus d'une dizaine de feux entre mars et juillet 2018.