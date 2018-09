Deux militaires de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris ont été agressés mardi soir à l’arme blanche au cours d’une intervention à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Ils venaient porter assistance à un homme schizophrène en crise, un homme qui les a poignardés.

Engagé chez les sapeurs-pompiers dès son adolescence

Le sapeur 1ère classe Geoffroy Henry a succombé à ses blessures. Ce pompier de 27 ans était engagé au sein de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris depuis février 2014. Mais depuis environ 1 an, depuis novembre 2017, dès qu'il était en disponibilité, il assurait des gardes comme volontaire au Centre de secours de Saint-Marcel-lès-Valence.

Son engagement remonte à son adolescence. Il débute à 14/15 ans comme jeune sapeur-pompier à Crest, puis est volontaire aux centres de Montvendre puis Chabeuil.

Il vivait à Bourg-lès-Valence avec son épouse et son petit garçon de 4 mois.

Drapeaux en berne

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme a fait mettre les drapeaux en berne sur toutes les casernes ce mercredi matin. A 8h, les équipes de garde du centre de secours de Saint-Marcel-lès-Valence se sont rassemblées, dans une profonde tristesse, et aussi une grosse inquiétude alors que les incivilités et les agressions se multiplient à leur égard.

Des messages de condoléances sont adressés par les autorités. Le Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, se dit "bouleversé".

Bouleversé par le décès en service d'un de nos sapeurs-pompiers de Paris suite à une violente agression.

Ce soir, c'est toute la grande famille du Ministère de l'Intérieur qui est en deuil.

Mes premières pensées vont à sa famille, ses proches et tous ses frères d'armes. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) September 4, 2018

Le préfet de la Drôme, Eric Spitz, "adresse ses sincères condoléances à sa famille, amis et frères d'armes, ainsi que son soutien au Sergent qui a été grièvement blessé lors de cette intervention". Les jours du second militaire engagé sur l'intervention ne sont plus en danger.

Le maire de Valence s'exprime également via twitter.