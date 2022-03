Le Pont d'Avignon aux couleurs de l'Ukraine

La ville d'Avignon affiche son soutien à l'Ukraine en guerre et à son peuple en résistance. Le célèbre Pont Saint-Bénézet se colorera en jaune et bleu ce mercredi soir à partir de 19 heures.

Le Pont d'Avignon et les remparts de la Cité des Papes se mettront aux couleurs de l'Ukraine ce mercredi soir à partir de 19 heures. La ville affiche ainsi son soutien au pays attaqué et à son peuple entré en résistance. "Comme tout européen nous ressentons beaucoup d'incompréhension, de la tristesse mais aussi de la colère devant de tels agissements que l'on croyait associés à jamais à des temps révolus et qui nous replongent dans les heures les plus sombres de notre Histoire, celles du XXème siècle et de ses guerres mondiales" déclare Cécile Helle la maire d'Avignon.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix