Le pont de Colombelles en panne

Circulation fermée aux automobilistes ce mardi soir sur le pont de Colombelles. L'ouvrage présente une panne et devrait rester fermé au moins jusqu'à mercredi 22 septembre à midi.

Une difficulté de plus pour les automobilistes de l'agglomération caennaise. Le pont de Colombelles qui enjambe le canal de Caen à la mer est fermé à la circulation depuis 17h mardi 21 septembre. Les équipes de Ports de Normandie, gestionnaire de l'ouvrage, se sont rendues sur place afin d’identifier la panne et la réparer au plus vite. Mais au vu des premières constatations, il va devoir rester fermé à la circulation routière jusqu’au mercredi 22 septembre au moins.

L'ouvrage vieillissant doit être remplacé en 2023. Le nouveau pont s’installera en aval de l’existant, vers Blainville-sur-Orne et la mer, à environ une quarantaine de mètres. Ce pont de Colombelles constitue un axe majeur de circulation de l'agglomération caennaise. Chaque jour, plus de 16.000 véhicules le traversent.