Le pont de Fourques fermé ce soir pour une reconstitution

Le pont entre Fourques et Arles est fermé ce jeudi soir pour une reconstitution après l'accident dans lequel deux gendarmes ont été gravement blessés après un refus d'obtempérer.

L'accès y sera impossible entre 16h30 et 19h ce jeudi. Il n'y aura pas de circulation possible sur le pont de la RD 6113, entre Fourques (Gard) et Arles. Une déviation est mise en place. En fait, une reconstitution est organisée, pour approfondir l'enquête sur l'accident qui a fait deux blessés graves chez les gendarmes le 18 novembre dernier. Un automobiliste s'était enfui après avoir refusé un contrôle de la gendarmerie.