Le pont de Saint-Nazaire fermé ce mercredi pendant plus de six heures pour une reconstitution judiciaire

C'est rarissime : une reconstitution judiciaire a lieu sur le pont de Saint-Nazaire, fermé pour l'occasion ce mercredi entre 9h30 et 16h, sauf pour les véhicules de secours et d’urgence. Il s'agit de décrypter une scène qui a profondément marqué les esprits . Le 28 juin 2022 vers 15h, une jeune femme de 18 ans tombe du haut du pont. Est-ce le père qui a jeté sa propre fille comme l'indiquent certains témoins ? Ou bien cet homme, mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire, a-t-il voulu empêcher sa fille de se suicider comme il l'affirme ? Le juge d'instruction espère sans doute une réponse avec cette reconstitution XXL.

"J'attends ce jour avec impatience"

Parmi les témoins, ce jour-là, deux gendarmes en permission roulent dans le sens Pornic-La Baule. Ils disent avoir vu devant eux l'homme s'arrêter, sortir la jeune fille de la voiture et la pousser dans le vide. La scène dure quelques secondes, ils interviennent ensuite au moment où le père de famille enjambe à son tour la rambarde.

Cet homme d'origine turque, âgé de 45 ans, maçon et installé avec sa famille à Donges depuis quatre ans - "une famille très discrète" disaient les voisins - dément. Il a voulu empêcher sa fille de se suicider. C'est sa version depuis toujours, ce qu'il crie haut et fort depuis presque un an. "Impossible", dit son avocat Maître Franck Boezec, "qu'il ait voulu tuer sa propre fille après avoir dépensé toute son énergie pour la sortir de la drogue et de ses mauvaises fréquentations".

Mais le parquet de Nantes, à l'époque, évoque pas moins de dix témoins de la scène et tous décrivent un geste criminel volontaire. Ont-ils répété ce qu'ils ont entendu, d'autant qu'il y a eu très vite un fort retentissement dans la presse et que la plupart, selon l'avocat, "n'ont été entendus que le lendemain" ? Étaient-ils de dos ? En mouvement ? À quelle distance ? "Le témoignage oculaire est fragile. La reconstitution, je l'attends avec impatience", confie encore Maître Boezec.

Beaucoup de témoins et un lieu hors norme

Son client sera donc extrait de sa cellule, amené sur les lieux. Pourquoi cette reconstitution va-t-elle durer si longtemps ? Sans doute parce qu'il y a de nombreux témoins, et puis il va aussi falloir que les experts de la police judiciaire prennent de multiples photos. "C'est toujours compliqué une reconstitution, mais sur le pont de Saint-Nazaire, un lieu hors norme, sans doute encore plus".

La reconstitution judiciaire permet d'obtenir la vérité, parfois. Réservée aux affaires criminelles lourdes, toujours.