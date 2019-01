Le pont tournant prend Cherbourg en otage

Cherbourg-en-Cotentin, France

Le pont tournant a donné bien du soucis aux cherbourgeois hier et à son gestionnaire Ports Normands Associés (PNA) . Depuis la panne d'hier jeudi l'ouvrage a été régulièrement fermé aujourd'hui occasionnant à chaque fois de très gros embouteillages dans le centre de Cherbourg, empêchant les automobilistes, cyclistes et piétons de passer mais aussi les pêcheurs dont les bateaux se sont retrouvé bloqués

Un passage stratégique

Le pont tournant à Cherbourg c'est un endroit stratégique, mobile, il sépare l'avant-port et le bassin du commerce et il donne accès, à l'ouest, au quai de Caligny et au quai Alexandre-III, ainsi qu'au centre ville, et, à l'est, quartier du Val de Saire. C'est vers 19H hier soir jeudi que la panne est survenue. Une très grosse panne technique dite de contrôle commandes couplée à une usure prématurée du frein de roulement empêchant les manoeuvres du tablier du pont.

Circulation perturbée à Cherbourg en raison d'une panne du pont tournant © Radio France - Katia Lautrou

Plusieurs heures de réparations

Ce vendredi plusieurs heures ont été nécessaires pour réparer et c'est peu avant 18H que les voitures ont pu à nouveau emprunter le pont. Les deux chalutiers bloqués dans le port eux doivent attendre 19H et l'unique manoeuvre qui sera réalisée ce vendredi soir pour prendre la mer. PNA n'effectuera qu'une seule manoeuvre par marée au lieu de 2 habituellement et cela jusqu'au début de la semaine. La réparation était très attendu des pêcheurs. Une journée de travail de perdue pour un bateau c'est 5 000 euros en moins. Des réparations plus durables devront être entreprises lors des prochaines semaines.

L'actuel pont qui pèse plus de 340 tonnes a été construit en 1958