Le Pontet : il prend la voie rapide à contre-sens pour échapper à un contrôle des gendarmes

Un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui transportait des cigarettes de contrebande, a refusé de se soumettre à un contrôle des gendarmes lié au confinement au Pontet (Vaucluse). Il s'est alors engagé dans une course poursuite avant de finir sa course dans un mur à Avignon.

Un Pontétien d'une vingtaine d'années a été incarcéré ce vendredi après-midi après une course-poursuite avec les gendarmes entre Le Pontet et Avignon. Tout commence le jeudi soir au Pontet par un banal contrôle lié au confinement. Les gendarmes du Psig, le Peloton de sécurité et d'intervention de la gendarmerie, arrêtent le jeune homme pour savoir ce qu'il fait dehors à 22 heures pendant le confinement.

Il prend alors la fuite et se dirige vers Avignon, en prenant la voie rapide à contre sens. Il finit par sortir à Avignon mais négocie mal son virage et termine sa course dans un mur. Le jeune homme tente alors de s'enfuir à pied, avant d'être rattrapé par les gendarmes qui ont dû utiliser leur Taser pour le maîtriser.

Sans assurance et avec des cigarettes de contrebande

En fouillant la voiture, les forces de l'ordre ont trouvé une dizaine de cartouches de contrebande dans le coffre de la voiture. Et après vérification, ils ont découvert que le jeune homme n'était pas assuré et que le véhicule, qui ne lui appartient pas, était sous le coup d'une immobilisation après une précédente infraction.

Le Pontétien, qui n'était pas connu pour des faits similaires, a été passé la nuit en garde à vue et a été présenté au parquet d'Avignon vendredi en fin de journée. Il a été incarcéré en attendant son procès le 11 décembre prochain.