Le port du masque devient obligatoire à Brive près des collèges et lycées

Alors que la circulation du coronavirus est de plus en plus active en France, une nouvelle mesure vient d'être prise en Corrèze par les services de l'Etat. La préfète, Salima Saa, vient de prendre un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire à Brive, en accord avec les autorités académiques et sanitaires, est-il précisé.

Mesure en vigueur à compter de ce mardi

Cela concerne les abords des collèges et des lycées de la cité gaillarde, pour les personnes âgées de 11 ans et plus. Alors qu'il fallait déjà porter ce masque à l'intérieur, il faudra donc désormais aussi le faire dehors. La mesure va entrer en vigueur ce mardi 15 septembre et jusqu'au 17 octobre prochain. Deux précisions sont apportées :