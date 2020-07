Le port du masque devient obligatoire sur les marchés de Vauvert

La mesure s'applique jusqu'au 25 août pour les marchés nocturnes du mardi et jusqu'au 30 septembre pour les marchés des mercredis et samedis.

Depuis ce mercredi 29 juillet le port du masque est obligatoire sur les marchés de Vauvert. Dans un communiqué la mairie indique : "Les marchés présentent une forte attractivité en cette période estivale et entraînent une affluence où les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Le virus circulant toujours - des cas ont été constatés dans le département du Gard - la commune de Vauvert a dû prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la sécurité sur ses marchés. À compter du 29 juillet 2020, le port du masque devient obligatoire sur les marchés hebdomadaires et sur les marchés nocturnes".

Pour compléter les gestes barrières, le port d’un masque de protection individuel des voies nasales et buccales devient obligatoire à compter du 29 juillet et jusqu’au 30 septembre 2020 inclus, dans l’enceinte des marchés hebdomadaires des mercredis et samedis. La mesure s'applique du 29 juillet jusqu’au 25 août 2020 inclus, dans l’enceinte des marchés nocturnes du mardi organisés par l’association Vauvert j’achète !

Par ailleurs, la mairie de Vauvert précise que "cette obligation s’adresse à toute personne à l’exception des enfants de moins de 11 ans et des personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant cette dérogation. Toute personne ne respectant pas ces obligations ne sera pas admise à pénétrer dans ces lieux ou sera invitée à les quitter. La police municipale veillera à l’application de cette mesure. Elle pourra être amenée à verbaliser les personnes récalcitrantes".