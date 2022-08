Le porte-parole niçois de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers menacé de mort par des anti-vax

Alors que les pompiers luttent contre les incendies depuis des semaines, Eric Brocardi le porte parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est la cible des anti-vax sur les réseaux sociaux, car il y a quelques jours, il a rappelé que la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers était contre la réintégration des personnels non-vaccinés.

A ce jour, ils sont plus 4000 pompiers volontaires et 200 pompiers professionnels à de pas être vaccinés et donc à ne plus pouvoir exercer.

Une vague de soutien

Eric Brocardi reçoit le soutien de nombreux pompiers mais aussi des élus locaux, le président de la région PACA Renaud Muselier, a tweeté : " Honte à ceux qui attaquent nos pompiers en cette période d’héroïsme et de combat", idem pour Christian Estrosi le maire de Nice " Rien ne justifie cette vague violente d'injures et de menaces. "

Anthony Borré, le premier adjoint de Christian Estrosi à la mairie de Nice est scandalisé par ces attaques : " Je suis extrêmement choqué et nous le soutenons de toutes nos forces, ce sont aussi finalement tous ceux qui portent un uniforme qui sont malmenés. Il doit y avoir une fermeté totale face à ces attaques dans notre pays".

Un hashtag ( mot clé sur Twitter) #jesoutiensBrocardi a même été lancé avec déjà plus de 3000 messages.

Eric Brocardi portera plainte contre toutes les personnes ayant posté des messages injurieux sur les réseaux sociaux, il signale aussi systématiquement ces injures et menaces à la plate-forme Pharos.