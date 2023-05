Un des portraits de Michel Ricoud, qui trône à l’arrêt Chèques Postaux- Michel Ricoud sur la ligne A du tramway à Orléans-la-Source, a été vandalisé. Très choquée par cette atteinte au souvenir de l'ancien élu et figure du quartier, décédé en 2020, la CNL Orléans-Métropole réclame une enquête et envisage de porter plainte.

Les faits se sont produits vraisemblablement le week-end dernier. Une partie de l’un des deux portraits de Michel Ricoud, apposés de part et d’autre de l’abri du tram, a été arrachée. Un tag apparait également sur cette plaque en hommage à l’ancien élu, militant du parti communiste, ardent défenseur du droit au logement et personnage emblématique de ce quartier de la Source. Alertée dimanche, la CNL Orléans-Métropole a exprimé son indignation via un communiqué. Pour son secrétaire Jean-Luc Monfort "s'attaquer comme cela à la mémoire de Michel Ricoud sur un quartier comme la Source, ce n'est pas admissible, ce n'est pas entendable pour beaucoup d'habitants".

Le portrait vandalisé de Michel Ricoud à l'arrêt de tram Orléans-la-Source © Radio France - Christophe Dupuy

Bêtise ou acte volontaire ?

"On ne sait pas si c'est un acte guidé par le bêtise ou par une vraie volonté de s'en prendre à la mémoire de Michel Ricoud mais en tout cas compte tenu de son attachement à la Source, de toute la bagarre qu'il a menée durant toutes ces années, il fallait marquer le coup" précise Jean-Luc Froment. A ce titre, l'association s'apprête à porter plainte et souhaite qu'une enquête soit diligentée pour faire toute la lumière sur cet acte de vandalisme totalement gratuit et stupide. Il existe de nombreuses caméras de vidéo-surveillance dans le quartier. Elue d'opposition à la Métropole et ancienne membre du Parti communiste, Dominique Tripet a par ailleurs alerté les services de la collectivité.

Par la voix de son vice-président, Romain Roy, la Métropole assure "faire au plus vite" le nécessaire pour que le portrait soit remplacé. Ces plaques, en hommage à Michel Ricoud, avaient été dévoilées le 20 mai l’année dernière. A cette occasion, la station de tram avait été rebaptisée Chèques-Postaux/ Michel Ricoud . Outre leur valeur symbolique, elles avaient coûté chacune entre 2 et 3.000 euros.