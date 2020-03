Le Pouliguen : un incendie part d'une chambre, 3 personnes relogées

Ce jeudi après-midi un incendie s'est déclaré dans la chambre d'un pavillon au Pouliguen. Les parents et leur enfant ont pu sortir à temps. Les pompiers ont éteint le feu.

Le feu est parti de l'une des chambres d'un pavillon au 13 rue de la bole au Pouliguen, ce jeudi après-midi. Les locataires, deux parents et leur enfant, ont pu sortir du logement et appeler les pompiers. 22 soldats du feu sont venus à bout des flammes et ont empêché qu'elles ne se propagent aux pavillons voisins. La famille a été relogée chez des amis. L'origine de l'incendie n'est pas connue.