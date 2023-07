Le "prédateur des bus" de Seine-Saint-Denis : un adolescent de 16 mis en examen pour une série de viols

Il est surnommé le "prédateur des bus" de Seine-Saint-Denis. Un mineur de 16 ans a été mis en examen et incarcéré depuis le 15 juillet dernier pour une série de viols, a appris franceinfo . Le jeune homme est accusé de deux viols et de sept tentatives de viols entre septembre 2022 et juin 2023, confirme le parquet de Bobigny. Les victimes sont des femmes âgées de 20 à 40 ans. L'adolescent a finalement été interpellé grâce à l'ADN de sa mère.

Des actes sexuels brutaux

Inconnu de la justice, cet habitant de Seine-Saint-Denis repérait ses victimes devant les arrêts de bus ou dans des bus, toujours sur les mêmes lignes du département, selon les enquêteurs. Il voyageait près d'elles, les suivait et les agressait ensuite en pleine rue ou dans des halls d’immeuble, s’allongeant sur elles pour leur imposer des attouchements. Son ADN a été retrouvé sur chacune des victimes. En garde à vue, il a fini par avouer la quasi-totalité des faits reprochés.

Au fur et à mesure des agressions, l'adolescent est devenu de plus en plus violent, attaquant ses victimes par derrière en les étranglant et en les projetant à terre. Il aurait également menacé l'une de ses victimes avec un couteau, avant de lui porter des coups et de lui imposer des actes sexuels brutaux.

Interpellé grâce à l'ADN de sa mère

Il commettait en moyenne une agression par mois sur sept communes de Seine-Saint-Denis, notamment à Aubervilliers, Rosny-sous-Bois, Dugny, Drancy, Noisy-le-Sec, La Courneuve et Le-Pré-Saint-Gervais. Le prélèvement ADN effectué sur les victimes a permis de démontrer que neuf viols et tentatives de viols ont été commis par la même personne.

Après une enquête menée pendant plusieurs mois par la police judiciaire, l'agresseur a été confondu par les enquêteurs grâce à une recherche ADN en parentalité. Il a été interpellé grâce à l'ADN de sa mère, celle-ci étant connue de la justice pour des violences conjugales en 2014.